Армению обвинили в переброске боевиков из Сирии в Карабах

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Клипарт depositphotos.com , оружие, автоматы, терроризм, террористы, военные действия
Присутствие афганцев в Нагорном Карабахе, по словам эксперта, является ложью Фото: depositphotos.com
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Информация об использовании Азербайджаном иностранных боевиков в Нагорном Карабахе является беспочвенными слухами. Тогда как армянская сторона действительно прибегла к помощи добровольцев из других стран для создания антитурецкой коалиции. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился депутат заксобрания Владимирской области, политолог Максим Шевченко.

«Я обращаюсь ко всем журналистам через вас. Зачем это [использование иностранных боевиков] надо Баку? Современному государству, с большими запасами денег, с современным вооружением, с армией, построенной по стандартам НАТО. Никто не может ответить, потому что Азербайджану это не надо», — заявил Шевченко.

Собеседник URA.RU подчеркнул, что Армения, в свою очередь, действительно пользуется услугами иностранных добровольцев. В частности на армянской стороне воюют группировки, состоящие из курдов и езидов. По его мнению, они нужны Армении, чтобы оказать «антитурецкое единство», создать единый фронт борьбы с турками.

Ранее Армения заявила о том, что Азербайджан в Нагорном Карабахе пользуется услугами афганских боевиков. По словам Шевченко, афганцы крайне неохотно воюют за пределами Афганистана. Так что их участие в вооруженном конфликте является ложью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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