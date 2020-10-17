Армению обвинили в переброске боевиков из Сирии в Карабах

Присутствие афганцев в Нагорном Карабахе, по словам эксперта, является ложью Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Информация об использовании Азербайджаном иностранных боевиков в Нагорном Карабахе является беспочвенными слухами. Тогда как армянская сторона действительно прибегла к помощи добровольцев из других стран для создания антитурецкой коалиции. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился депутат заксобрания Владимирской области, политолог Максим Шевченко.

«Я обращаюсь ко всем журналистам через вас. Зачем это [использование иностранных боевиков] надо Баку? Современному государству, с большими запасами денег, с современным вооружением, с армией, построенной по стандартам НАТО. Никто не может ответить, потому что Азербайджану это не надо», — заявил Шевченко.

Собеседник URA.RU подчеркнул, что Армения, в свою очередь, действительно пользуется услугами иностранных добровольцев. В частности на армянской стороне воюют группировки, состоящие из курдов и езидов. По его мнению, они нужны Армении, чтобы оказать «антитурецкое единство», создать единый фронт борьбы с турками.

Ранее Армения заявила о том, что Азербайджан в Нагорном Карабахе пользуется услугами афганских боевиков. По словам Шевченко, афганцы крайне неохотно воюют за пределами Афганистана. Так что их участие в вооруженном конфликте является ложью.