Свердловский губернатор в Москве решает судьбу «Титановой долины»

Особой экономической зоне готовят перезагрузку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свою рабочую неделю свердловский губернатор Евгений Куйвашев начал в Москве. Как сообщил URA.RU источник в окружении главы региона, ему предстоит встреча с вице-премьером правительства России Юрием Трутневым.

«Евгений Куйвашев примет участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон под председательством вице-премьера», — рассказал собеседник агентства. Как писало URA.RU, в Свердловской области пытаются произвести перезагрузку особой экономической зоны «Титановая долина».

Во вторник, 20 октября губернатор посетит VII Международный форум и выставку 100+TechnoBuild, а также торжественные мероприятия, посвященные 10-летию завода «Уральские локомотивы», где осмотрит линию по производству электропоезда «Ласточка».

Среду, 21 октября и четверг, 22 октября глава Среднего Урала посвятит форуму 100+, где планируются встречи с застройщиками, подписание соглашений. Помимо этого, 22 октября Евгений Куйвашев проведет заседание областного правительства в режиме ВКС и примет участие в отчетно-выборном собрании областного «Совета муниципальных образований». Затем будет подписано соглашение с УВЗ.

В пятницу, 23 октября Евгений Куйвашев примет участие в открытии чемпионата сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills в МВЦ «Екатеринбург Экспо», встретится с послом Монголии в РФ, а также поздравит коллектив и студентов УрФУ со 100-летием вуза. В субботу, 24 октября губернатор вновь посетит чемпионат WorldSkills, а в воскресенье, 25 октября придет болеть на «Екатеринбург-Арену» за ФК «Урал», которому предстоит встреча с «Тамбовом».