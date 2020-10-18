Но сама Марина Дранко не верит в свой успех, считая, что ее кандидатуру снимут Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывшая заведующая мегионским детским садом «Умка» Марина Дранко, которую, как она считает, уволили по политическим мотивам, решила стать мэром. Об этом она рассказала URA.RU.

«Я подала документы в последний день регистрации кандидатов, буквально за полчаса до конца срока. Решила стать главой города и менять систему изнутри. Иного пути что-то изменить я не вижу», — добавила женщина.

В Мегионе нет прямых выборов мэра, градоначальник утверждается депутатами после того, как специально созданная конкурсная комиссия рассмотрит документы всех претендентов. Сейчас их четверо, том числе действующий глава Олег Дейнеко (он это подтвердил в разговоре с журналистом URA.RU). Исключая Дранко, неизвестными для общественности остаются две кандидатуры, но в администрации Мегиона назвать их не смогли.

Кто станет следующим главой города, будет известно после 23 октября, когда закончатся полномочия нынешнего градоначальника. Дранко же считает, что ее документы забракуют раньше и что до депутатского голосования она не дойдет. «Сегодня все утро провела у юриста администрации Мегиона, пыталась документы исправленные принести, а юрист их не принимает», — рассказала Дранко.

Ранее URA.RU писало, что Дранко считает, что уволена из-за своей политической активности. Она помогала на прошедших выборах кандидатам от КПРФ, в результате коммунисты взяли пять мандатов, сформировав самую крупную в ХМАО коалицию «красных» в местной думе.