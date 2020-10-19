Игорь Федотов работал в мэрии Екатеринбурга с 2015 по 2019 годы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Лекс-Авто» попытается взыскать с мэрии Екатеринбурга десять миллионов рублей в качестве компенсации за сорванные по вине экс-начальника городского транспортного комитета Игоря Федотова контракты. Как сообщил URA.RU директор предприятия Александр Катнов, на прошлой неделе ему удалось добиться взыскания с мэрии 200 тысяч рублей в качестве издержек, которые «Лекс-Авто» понесло в ходе разбирательства, длящегося с 2019 года.

Весной прошлого года компания «Лекс-Авто» выиграла конкурс на перевозку пассажиров по маршрутам №4, №08, №33 и №018, однако транспортный комитет мэрии Екатеринбурга, который на тот момент возглавлял Федотов, заключил контракт с другим перевозчиком — компанией «Авто-ном». Катнову удалось доказать, что власти таким образом нарушили закон. Апелляционная и кассационная жалоба мэрии (которая вместе с «Авто-номом» проходила соответчиком по иску) были отклонены.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Катнов объяснил, что после того, как ему стало известно о победе в конкурсе, он заключил контракты на поставку автобусов. «Часть техники (десять машин) была получена, но, поскольку контракт с мэрией аннулировали, мы отказались от дальнейших поставок. Автодилер в результате выставил нам неустойку. Таким образом, мы понесли убытки и будем пытаться их возместить», — сказал Катнов. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга обещали разъяснить позицию администрации по теме позднее. Связаться с Федотовым на момент публикации не удалось (по слухам, экс-чиновник сменил номер телефона).