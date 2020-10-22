В ХМАО назначена дата прощания с легендарным энергетиком

Алексей Елин был авторитетным и уважаемым жителем Нижневартовска Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Гражданская панихида по известному югорскому энергетику Алексею Елину пройдет в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили его родственники.

Церемония прощания пройдет в городском ритуальном зале по адресу Омская, 13 в субботу, 24 октября с 15 до 17 часов. Семья легендарного энергетика обратилась к гостям панихиды с просьбой соблюдать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. «Если вы болеете любым заболеванием, которое является или может оказаться инфекционным, имеете статус инфицированного или контактного лица с больным новой коронавирусной инфекцией, просьба воздержаться в субботу от посещения зала ритуальных услуг. Похороны Алексея Михайловича, умершего от вирусной пневмонии, не должны способствовать дальнейшему распространению болезни», — обратился к вартовчанам сын покойного Юрий Елин.

Он также поблагодарил всех, кто выразил слова сочувствия в связи с кончиной энергетика. «Мы продолжаем получать соболезнования от близких и коллег, людей, которые знали, любили и уважали Алексея Михайловича. И благодарны каждому за внимание и добрые слова. Осознание того, сколько людей разделяют нашу печаль и скорбь, очень поддерживает нас в это сложное время», — сказал Юрий Елин.

Ранее URA.RU сообщало, что основатель и бессменный руководитель «Горэлектросеть» Алексей Елин скончался от коронавируса на 78 году жизни. Слова соболезнования его семье направила губернатор Наталья Комарова, спикер окружной Думы Борис Хохряков, глава Нижневартовска Василий Тихонов и многие другие. Алексей Елин известен тем, что создал электросетевой комплекс Нижневартовска, передав его городу. Он считается одним из главных новаторов в энергетике Тюменской области. Похоронят Алексея Елина, согласно его воле, в Анапе, рядом с супругой.