Регионам России разрешат влезать в долги из-за коронавируса

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Нагрузка на региональные бюджеты возросла из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российским регионам-должникам по бюджетным кредитам разрешат превысить предельный объем госдолга. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Разработать критерии возможности превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема государственного долга субъектов Российской Федерации на 2021 год», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте президента РФ. Сообщается также, что данные послабления регионам сделаны в связи с коронавирусной инфекцией.

В опубликованном документе говорится, что к регионам не будут применяться меры ответственности за превышение показателей дефицита бюджета. Это возможно, так как превышение обусловлено расходами на реализацию противоэпидемиологических мер и снижением доходов региональных бюджетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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