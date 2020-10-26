Регионам России разрешат влезать в долги из-за коронавируса

Российским регионам-должникам по бюджетным кредитам разрешат превысить предельный объем госдолга. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Разработать критерии возможности превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема государственного долга субъектов Российской Федерации на 2021 год», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте президента РФ. Сообщается также, что данные послабления регионам сделаны в связи с коронавирусной инфекцией.
В опубликованном документе говорится, что к регионам не будут применяться меры ответственности за превышение показателей дефицита бюджета. Это возможно, так как превышение обусловлено расходами на реализацию противоэпидемиологических мер и снижением доходов региональных бюджетов.
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