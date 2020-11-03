Глава Югры Наталья Комарова поручила ужесточить карантинный режим
Комарова поручила подготовить новый список ограничений — в регионе запретили выездные бракосочетания — чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере — в Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:
Власти Югры готовятся ужесточить карантинные меры
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила подчиненным подготовить документ, усиливающий карантинный режим. Об этом глава региона объявила во время заседания оперативного штаба.
В Югре запретили выездные регистрации брака
- Из-за введенных ограничений в период пандемии власти региона отменили проведение выездных свадебных церемоний. Брак теперь можно зарегистрировать только в ЗАГСе.
Чиновнику предъявили обвинение в коррупции
- Следователи СК предъявили обвинение руководителю «УК Промышленные парки Югры» Андрею Семичеву по факту получения взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса
- Митинг у администрации Нефтеюганска провели противники Билла Гейтса и ВОЗ. Активисты считают их причастными к развитию пандемии коронавируса. Также они требовали объявления всероссийского двухнедельного карантина.
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