03 ноября 2020
02 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 4 ноября. Режим ограничений будет усилен, чиновнику предъявили обвинения в коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
Глава Югры Наталья Комарова поручила ужесточить карантинный режим Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Комарова поручила подготовить новый список ограничений — в регионе запретили выездные бракосочетания — чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере — в Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:

Власти Югры готовятся ужесточить карантинные меры

  • Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила подчиненным подготовить документ, усиливающий карантинный режим. Об этом глава региона объявила во время заседания оперативного штаба.

В Югре запретили выездные регистрации брака

  • Из-за введенных ограничений в период пандемии власти региона отменили проведение выездных свадебных церемоний. Брак теперь можно зарегистрировать только в ЗАГСе.

Чиновнику предъявили обвинение в коррупции

  • Следователи СК предъявили обвинение руководителю «УК Промышленные парки Югры» Андрею Семичеву по факту получения взятки в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса

  • Митинг у администрации Нефтеюганска провели противники Билла Гейтса и ВОЗ. Активисты считают их причастными к развитию пандемии коронавируса. Также они требовали объявления всероссийского двухнедельного карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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