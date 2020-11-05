Екатеринбургская епархия начала проверку монастыря Сергия

В Среднеуральский женский монастырь, находящийся под властью опального схимонаха Сергия (Николая Романова), отлученного от церкви, вновь едут проверяющие от Екатеринбургской епархии. Об этом URA.RU сообщили источники в религиозных кругах. Выезд комиссии назначен на пятницу, 6 ноября.
«Будет проверяться соблюдение правил эксплуатации зданий и сооружений, а также газовое хозяйство, являющееся источником повышенной опасности», — рассказал инсайдер. Поскольку речь идет о технических объектах, в состав комиссии, помимо представителей епархии, входят высококвалифицированные технические специалисты. По данным агентства, на момент публикации инспекторы еще не прибыли в обитель.
Получить комментарий представителя монастыря Всеволода Могучева не удалось — он не взял трубку и не ответил на сообщения в мессенджере. В пресс-службе Екатеринбургской епархии также не ответили на запрос о комментарии.
В предыдущий раз представителей Екатеринбургской епархии не пустили в обитель. После этого представители РПЦ написали заявление, на основании которого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 148 (воспрепятствование богослужению) и статье 330 УК РФ (самоуправство) — его расследует СК.
Кроме этого, в производстве следователей находится дело о РФ об истязаниях подростков в монастыре (в этом же деле фигурирует статья 193 УК РФ — халатность). В рамках этих дел сотрудники СК уже допрашивают людей из монастыря отца Сергия. Сам он отказался идти в СК на допрос, ссылаясь ограничительные меры по COVID.
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