Глава города отменил разрешение, которое давало право застраивать парк домами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый глава города Березники (Пермский край) Константин Светлаков отменил решение, принятое своим предшественником Сергеем Дьяковым, из-за которого горожане устраивали пикеты. Речь идет о разрешении, которое было выдано прежним главой собственнику земельного участка, расположенного в центре Березников. Оно дает право строить в городском парке жилые дома с придомовыми участками.

«Администрация города отменила постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка „Блокированная жилая застройка“ на территории бывшего стадиона „Металлург“. Соответствующее решение принял глава города Константин Светлаков», — информирует пресс-служба мэра Березников.

Светлаков саму идею застраивать парк домами назвал «спорной» и пояснил, что ситуация «изначально была в сфере пристального внимания» нового мэра. Для каких целей будет использоваться земельный участок теперь, городские власти не уточняют.

В октябре этого года в Березниках прошли публичные слушания по вопросу застройки части бывшего городского парка. Согласно представленному проекту, на площади порядка 7 гектар предполагалось разместить 58 блокированных домов разной этажности, здание магазина и детский сад. Идея застройки парка вызвала негативную реакцию горожан. В течение нескольких дней они устраивали одиночные пикеты у стен мэрии Березников.

Светлаков был избран главой Березников 3 ноября решением большинства депутатов городской думы. Инаугурация избранного мэра назначена на 12 ноября.

Проект застройки парка в Березниках жилыми домами вызвал негативную реакцию жителей Фото: «Березниковский урбанист», Вконтакте