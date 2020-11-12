В скандальной пермской колонии совершен второй за месяц суицид

По факту случившегося в колонии проводится проверка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В скандальной ИК №9 в Соликамске (Пермский край) осужденный совершил суицид. О случившемся написал на своей странице в Facebook общественник, основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Еще один человек погиб сегодня в пермской ИК-9. Якобы суицид. Источник из ГУ ФСИН по Пермскому краю сообщил, что не пробыв и часа на рабочем месте, начальник главка генерал [Юрий] Лымарь лично выехал в колонию вместе с сотрудниками краевой прокуратуры», — сообщил Осечкин.

В пресс-службе УФСИН по региону URA.RU подтвердили факт совершения осужденным суицида. «13 ноября в ИК-9 краю был обнаружен осужденный 1965 года рождения, совершивший акт суицида», — пояснили в ГУ ФСИН по Пермскому краю. В управлении также пояснили, что несмотря на проведенные реанимационные мероприятия врачу не удалось спасти осужденного.

Сейчас по факту случившегося Управлением ФСИН проводится служебная проверка. На месте работают сотрудники оперативно-следственной группы и прокуратуры Соликамска и представители главка. Участие в оперативных мероприятиях начальника пермских тюрем Юрия Лымаря в региональном УФСИН опровергли.

Это уже второй суицид в ИК-9 за последний месяц. В конце октября в скандальной колонии с собой покончил 23-летний осужденный. Исправительная колония №9 в Соликамске стала широко известна после того, как год назад там избили и изнасиловали осужденного Дмитрия Сергеева. URA.RU подробно рассказывало об этой истории. После этого в ИК-9 произошло еще несколько инцидентов, связанных с лицами, отбывающими в ней наказание.