18 ноября 2020
17 ноября 2020

В ХМАО резко выросла смертность от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, фельдшеры, коронавирус, ковид, противочумной костюм
В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умерло шесть человек Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО с 10 ноября смертность от коронавируса не опускается ниже пяти смертей за сутки. Раньше это был рекордный показатель для второй волны COVID-19. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 201 новый случай COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 343 человека (6 человек за сутки). За сутки излечились 234 человека, за весь период пандемии — 26 963 югорчанина», — публикует обновленные данные оперштаб. По городам и районам число новых больных распределилось следующим образом:

  • Сургут — 34;
  • Нижневартовск — 24;
  • Ханты-Мансийск — 22;
  • Нефтеюганский район — 11;
  • Когалым — 11;
  • Югорск — 10;
  • Нефтеюганск — 10;
  • Советский район — 9;
  • Радужный — 8;
  • Сургутский район — 8;
  • Пыть-Ях— 8;
  • Кондинский район — 7;
  • Урай — 7;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Мегион — 6;
  • Березовский район — 5;
  • Белоярский район — 5;
  • Нягань — 4;
  • Октябрьский район — 4;
  • Нижневартовский район — 2.

Состояние 163 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 106,45%. На момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 83 зафиксирована пневмония, у 8 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,00.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко выросла смертность от коронавируса за прошедший месяц. Таким образом, количество смертельных случаев за месяц составляет 33% от смертности за все время пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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