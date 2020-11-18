В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умерло шесть человек Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО с 10 ноября смертность от коронавируса не опускается ниже пяти смертей за сутки. Раньше это был рекордный показатель для второй волны COVID-19. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 201 новый случай COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 343 человека (6 человек за сутки). За сутки излечились 234 человека, за весь период пандемии — 26 963 югорчанина», — публикует обновленные данные оперштаб. По городам и районам число новых больных распределилось следующим образом:

Сургут — 34;

Нижневартовск — 24;

Ханты-Мансийск — 22;

Нефтеюганский район — 11;

Когалым — 11;

Югорск — 10;

Нефтеюганск — 10;

Советский район — 9;

Радужный — 8;

Сургутский район — 8;

Пыть-Ях— 8;

Кондинский район — 7;

Урай — 7;

Ханты-Мансийский район — 6;

Мегион — 6;

Березовский район — 5;

Белоярский район — 5;

Нягань — 4;

Октябрьский район — 4;

Нижневартовский район — 2.

Состояние 163 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 106,45%. На момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 83 зафиксирована пневмония, у 8 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,00.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко выросла смертность от коронавируса за прошедший месяц. Таким образом, количество смертельных случаев за месяц составляет 33% от смертности за все время пандемии.