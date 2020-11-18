В ХМАО с 10 ноября смертность от коронавируса не опускается ниже пяти смертей за сутки. Раньше это был рекордный показатель для второй волны COVID-19. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 201 новый случай COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 343 человека (6 человек за сутки). За сутки излечились 234 человека, за весь период пандемии — 26 963 югорчанина», — публикует обновленные данные оперштаб. По городам и районам число новых больных распределилось следующим образом:
- Сургут — 34;
- Нижневартовск — 24;
- Ханты-Мансийск — 22;
- Нефтеюганский район — 11;
- Когалым — 11;
- Югорск — 10;
- Нефтеюганск — 10;
- Советский район — 9;
- Радужный — 8;
- Сургутский район — 8;
- Пыть-Ях— 8;
- Кондинский район — 7;
- Урай — 7;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Мегион — 6;
- Березовский район — 5;
- Белоярский район — 5;
- Нягань — 4;
- Октябрьский район — 4;
- Нижневартовский район — 2.
Состояние 163 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 106,45%. На момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 83 зафиксирована пневмония, у 8 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,00.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко выросла смертность от коронавируса за прошедший месяц. Таким образом, количество смертельных случаев за месяц составляет 33% от смертности за все время пандемии.
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