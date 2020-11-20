Справедливороссы удалили сообщение о провале пенсионной системы

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о провале пенсионной реформы, но его слова были удалены с сайта партии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Партия «Справедливая Россия» удалила с сайта фракции и социальных сетей заявление своего лидера Сергея Миронова о провале пенсионной реформы в стране. В пресс-службе фракции URA.RU сообщили, что слова политика требуют уточнений, однако справедливоросс не отказывается от своей оценки существующей пенсионной системы.

О провале пенсионной системы Миронов сообщил 19 ноября, передает RNS . Эсер считает, что ее не спасут от банкротства «косметические правки» — система нуждается в масштабной ревизии. Лидер справедливороссов предложил вернуться к выплатам пенсий из бюджета, поскольку идея пенсионного страхования через специальные фонды провалилась. «Сообщения о провале действующей в РФ пенсионной системы с призывом к ее замене в пятницу исчезли с сайта партии „Справедливая Россия“, а также из ее соцсетей», — пишет РИА «Новости».

Причины исчезновения заявления Миронова URA.RU прокомментировали в пресс-службе партии. «Релиз о пенсионной реформе был снят с партийных ресурсов для доработки, потому что информация, представленная в нем, требует дополнительных уточнений. Тема находится в дальнейшей проработке, однако это никак не влияет на оценку партией существующей пенсионной политики», — объяснила представитель «Справедливой России».

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин сообщил URA.RU, что пенсионная система через 10 лет может обанкротиться, и предложение Минтруда повысить единовременную выплату пенсионерам является предупреждением этого. Вместе с тем, в Госдуме считают, что новую пенсионную реформу следует только в том случае, если конечным результатом станет реальное увеличение выплат.