Справедливороссы удалили сообщение о провале пенсионной системы

Партия «Справедливая Россия» удалила с сайта фракции и социальных сетей заявление своего лидера Сергея Миронова о провале пенсионной реформы в стране. В пресс-службе фракции URA.RU сообщили, что слова политика требуют уточнений, однако справедливоросс не отказывается от своей оценки существующей пенсионной системы.
О провале пенсионной системы Миронов сообщил 19 ноября, передает
Причины исчезновения заявления Миронова URA.RU прокомментировали в пресс-службе партии. «Релиз о пенсионной реформе был снят с партийных ресурсов для доработки, потому что информация, представленная в нем, требует дополнительных уточнений. Тема находится в дальнейшей проработке, однако это никак не влияет на оценку партией существующей пенсионной политики», — объяснила представитель «Справедливой России».
Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин сообщил URA.RU, что пенсионная система через 10 лет может обанкротиться, и предложение Минтруда повысить единовременную выплату пенсионерам является предупреждением этого. Вместе с тем, в Госдуме считают, что новую пенсионную реформу следует только в том случае, если конечным результатом станет реальное увеличение выплат.
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