Названо ключевое условие для изменения пенсионной системы РФ

Россиянам нет разницы, какая пенсионная реформа в стране, уверен Ярослав Нилов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Проводить новую пенсионную реформу следует только в том случае, если конечным результатом станет реальное увеличение выплат. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я критикую пенсионную реформу. Я считаю, что было сделано много ошибок и неточностей. Но при этом, зная, как работает система, подчеркиваю, что даже если это сделать прямыми выплатами [из бюджета], кто-то этим должен заниматься. Мы получим Пенсионный фонд России под другим названием. А может еще дороже эта реформа обойдется, чем сохранить действующую, поэтому давайте отталкиваться от цели. Наша цель, чтобы пенсии были выше, чем сейчас», — делится с агентством Нилов. Он подчеркнул, что россиянам нет разницы, какая будет пенсионная система, так как важнее всего размер выплат.

«Говоря о новой пенсионной реформе, если о ней и говорить, то нужно понимать, к чему мы придем. Какой будет результат этой пенсионной реформы. Если это приведет к тому, что все останется, как есть сейчас, то ни к чему хорошему это не приведет, так как любая реформа сопровождается чередой проблемных вопросов, неразберихи, ошибочных решений. Я сторонник от результата, конечной цели», — объяснил депутат Госдумы РФ.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал изменить пенсионную систему России. По его мнению, страна должна вернуться к начислению пенсий из государственного бюджета, передает агентство Nation News. Он также назвал пенсионную систему РФ «банкротом», пишет «Царьград».