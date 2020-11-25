Заболевшие близнецы из Екатеринбурга сняли TikTok о коронавирусе

Блогеры TikTok вызвали врача, когда у них пропало обоняние Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Блогеры-близнецы из Екатеринбурга Артем и Кирилл Верзаковы заразились коронавирусом и сняли на эту тему видео. Ролик о том, как протекает инфекция, юноши разместили на своей странице в TikTok с 2,4 миллионами подписчиков.

«Недавно мы потеряли нюх и решили посмотреть стадии развития коронавируса в легкой форме», — сказали Верзаковы в видео. По их словам, в первый день появляются температура, мышечная слабость и чувство заложенности носа. Далее к симптомам добавляются покашливание, потеря обоняния и вкуса и ухудшение пищеварения Через неделю самочувствие ухудшается, а через 14 дней человек вылечивается, заключили братья. Они пообещали рассказать о том, как протекает коронавирус в средней форме. Ранее блогеры сообщали, что потеряли вкус и обоняние, поэтому вызвали врача.

23-летние близнецы прославились, снимая пародии на мультфильмы. Сейчас их основной канал в TikTok насчитывает более 8 миллионов подписчиков. Тиктокеры из Екатеринбурга стали участниками нового шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!».

В октябре коронавирусом заразился блогер Эльдар Джарахов. Находясь на самоизоляции, он поделился своими страхами с подписчиками.

Пациенты при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 чаще всего отмечают повышение температуры тела и кашель, передает RT. 24 ноября от коронавируса в РФ скончалось почти 500 человек, пишут «Дни.ру». Это рекорд с начала пандемии.