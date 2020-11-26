Замгубернатора Азат Салихов награжден благодарственным письмом от президента России
Двое свердловчан получили награды президента — в Екатеринбурге прошло награждение меценатов — сотрудников атомной электростанции перевели на карантин — депутаты начали прививаться от коронавируса — здание отеля не принимают заказчики. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:
Путин наградил чиновника и врача из Екатеринбурга
- Заместитель главы области Азат Салихов награжден благодарственным письмом от президента России Владимира Путина. Церемония награждения состоялась в резиденции губернатора.
- Также награду получил главный врач ЦГКБ №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин.
В Екатеринбурге прошло награждение премией «Человек года»
- Одиннадцатая бизнес-премия «Человек года» прошла 26 ноября в Екатеринбурге. Премию получили учредители Фонда святой Екатерины, бизнесмены: Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.
Атомщики ушли на изоляцию
- Часть сотрудников Белоярской атомной электростанции, которая находится в Заречном, ушли на изоляцию из-за коронавируса. Об этом сообщил замдиректора по управлению персоналом предприятия Денис Химчак.
Парламентарии начали прививаться от COVID
- Депутаты законодательного собрания области начали прививаться от коронавируса. Об это сообщил URA.RU источник.
Здание отеля Hyatt не принято
- Компания Hyatt Hotels Corporation не принимает новое здание отеля в Екатеринбурге из-за того, что оно не соответствует необходимым параметрам. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.
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