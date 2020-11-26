26 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 27 ноября. Путин наградил двух свердловчан, сотрудники атомной станции ушли на изоляцию

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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, салихов азат
Замгубернатора Азат Салихов награжден благодарственным письмом от президента России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое свердловчан получили награды президента — в Екатеринбурге прошло награждение меценатов — сотрудников атомной электростанции перевели на карантин — депутаты начали прививаться от коронавируса — здание отеля не принимают заказчики. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Путин наградил чиновника и врача из Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошло награждение премией «Человек года»

  • Одиннадцатая бизнес-премия «Человек года» прошла 26 ноября в Екатеринбурге. Премию получили учредители Фонда святой Екатерины, бизнесмены: Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

Атомщики ушли на изоляцию

  • Часть сотрудников Белоярской атомной электростанции, которая находится в Заречном, ушли на изоляцию из-за коронавируса. Об этом сообщил замдиректора по управлению персоналом предприятия Денис Химчак.

Парламентарии начали прививаться от COVID

Здание отеля Hyatt не принято

  • Компания Hyatt Hotels Corporation не принимает новое здание отеля в Екатеринбурге из-за того, что оно не соответствует необходимым параметрам. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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