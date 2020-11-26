Замгубернатора Азат Салихов награжден благодарственным письмом от президента России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое свердловчан получили награды президента — в Екатеринбурге прошло награждение меценатов — сотрудников атомной электростанции перевели на карантин — депутаты начали прививаться от коронавируса — здание отеля не принимают заказчики. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Путин наградил чиновника и врача из Екатеринбурга

Заместитель главы области Азат Салихов награжден благодарственным письмом от президента России Владимира Путина. Церемония награждения состоялась в резиденции губернатора.

Также награду получил главный врач ЦГКБ №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин.

В Екатеринбурге прошло награждение премией «Человек года»

Одиннадцатая бизнес-премия «Человек года» прошла 26 ноября в Екатеринбурге. Премию получили учредители Фонда святой Екатерины, бизнесмены: Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

Атомщики ушли на изоляцию

Часть сотрудников Белоярской атомной электростанции, которая находится в Заречном, ушли на изоляцию из-за коронавируса. Об этом сообщил замдиректора по управлению персоналом предприятия Денис Химчак.

Парламентарии начали прививаться от COVID

Депутаты законодательного собрания области начали прививаться от коронавируса. Об это сообщил URA.RU источник.

Здание отеля Hyatt не принято

Компания Hyatt Hotels Corporation не принимает новое здание отеля в Екатеринбурге из-за того, что оно не соответствует необходимым параметрам. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.