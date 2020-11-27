Вирусолог объяснил, как работает крымская вакцина от коронавируса

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Вакцина отличается от других активным ингредиентом в составе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новая крымская вакцина от коронавируса работает с помощью синтезирующихся безопасных матричных рибонуклеиновых кислот (МРНК) возбудителя. Принцип действия таких препаратов и отличие их от вакцины центра Гамалеи и «Вектора» URA.RU объяснил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.

«Она отличается активным ингредиентом (МРНК). А в случае прочих вакцин это либо убитый, либо ослабленный вирус или вирусные белки-пептиды, которые доставлены в клетку с помощью платформы (например, аденовируса). Как она работает: в клетку попадает эта платформа и происходит синтез МРНК. А с нее синтезируется белок, например, белок коронавируса», — объяснил Аграновский.

Ученый уточнил, что МРНК быстро распадаются в организме и не несут опасности. В клетках остается только белок шипа, который является только кусочком от настоящего вредного коронавируса и сам по себе безопасен. На этот оставшийся белок и вырабатываются антитела.

«Тут, пожалуй, нет ничего, что придумали с нуля, этот подход уже известен. Хотя пока нет ни одной вакцины, которая применяется на основе МРНК. Но разработки такие имеются, в том числе по COVID-19», — отметил Аграновский. Тем не менее, вирусолог пожелал удачи в разработках своим крымским коллегам.

25 ноября ученые из Крыма заявили о создании инновационной вакцины от коронавируса на основе РНК. Они отметили, что никто другой пока не предложил такого же подхода.

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