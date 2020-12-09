Парадный въезд в Екатеринбург будет перестроен

Всего на Онежской снесли шесть старых домов Фото предоставлено ГК «Атлас Девелопмент»

В Екатеринбурге на улице Онежской снесли старые двухэтажные бараки. Они находились в зоне гостевого маршрута, по которому в уральскую столицу пребывают официальные делегации, федеральные министры и президент России.

Реновацию участка проводит застройщик территории «Атлас девелопмент». «Компанией отселен и снесен последний ветхий двухэтажный дом, стоящий непосредственно на территории будущего жилого комплекса. Еще один барак, но уже находящийся за пятном застройки и расположенный в стороне от площадки, компания демонтирует в течение следующего года», — заявил генеральный директор компании Владимир Городенкер.

Шесть бараков, портивших важный вид города, уже снесенны Фото предоставлено ГК «Атлас Девелопмент»

Всего в районе Онежской снесены шесть старых домов: два многоквартирных и несколько индивидуальных жилых строений. Сейчас стройплощадка ограждена забором, начинаются работы по возведению монолитных стен. Для нового жилого комплекса разработана уникальная фирменная концепция жилой экосистемы. «Наша жилая экосистема подразумевает наличие внутри комплекса квартала широкой инфраструктуры и сервиса, необходимых современному человеку», — рассказал Владимир Городенкер.

По периметру участка встанут четыре многоэтажки высотой 10, 15, 20 и 25 этажей. Первые три дома будут связаны между собой просторной галереей с супермаркетом, коворкингом и частным детским садом. Центральная часть квартала будет представлять собой закрытый двор на стилобате.

Среди ключевых преимуществ проекта — локация. ЖК будет располагаться всего в пяти минутах ходьбы от станции метро «Ботаническая», рядом с ТЦ «Дирижабль», недалеко от выезда на Кольцовский тракт и ЕКАД. Также поблизости построят самый большой в России торгово-транспортным хаб «Золотой». При этом дома возведут в глубине квартала, в стороне от шумных улиц. Другие преимущества проекта — закрытый двор «без машин» с уникальным ландшафтным дизайном.

Ожидается, что продажи квартир в новой жилой экосистеме стартуют с декабря 2020 года. Сдача в эксплуатацию первой очереди новостройки — в 2022 году. Кроме того, застройщик рассматривает вариант благоустройства части улицы Онежской в партнерстве с администрацией Екатеринбурга. Речь идет о ремонте проезжей части с тротуарами и высадке деревьев.