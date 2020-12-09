09 декабря 2020

В Челябинской области смертность от COVID перешла знаковый рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
За день умерли 15 зараженных COVID челябинцев — это рекордная цифра с начала пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 10 декабря зафиксировано 297 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 299, днем ранее заболел 301 южноуралец), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Умерли 15 жителей региона: число погибших с начала пандемии сегодня перевалило за тысячу — их стало 1010 человек.

При этом за день умерли 15 человек — это абсолютный рекорд с начала пандемии. До сих пор суточная смертность не превышала 14 случаев.

«С начала пандемии произошло 29 649 случаев заражения, сейчас лечатся в стационарах 9591 южноуральцев. Умерли 15 человек в возрасте от 60 лет до 84 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 426 человек, с начала пандемии — 19 007 жителей области.

Объявленный весной в Челябинской области коронавирусный карантин будет действовать до 27 декабря, после чего вероятно очередное его продление. В ресторанах и кафе запрещены танцевальные и развлекательные шоу, до окончания новогодних праздников им также запрещено работать по ночам. Власти предупредили, что новогодние каникулы для школьников планируется объявить досрочно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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