09 декабря 2020

Коронавирусом за месяц заразилось более 11 тысяч свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, коридор, краснотурьинск, больница, медсестры, медцентр, медицинский центр спасения
Работы у свердловских медиков в ближайшее время не убавится Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 10 декабря коронавирусом заболело 392 человека, сообщили в региональном оперштабе. Прирост заболевших коронавирусом за месяц в Свердловской области составил 11 098 человек. Такой же интенсивный рост заболевших может продлиться в течении предстоящих двух месяцев, если сравнивать с летним пиком коронавируса в регионе.

«Состояние 597 госпитализированных оценивается как тяжелое, 335 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 230 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 925, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2 449», — уточнили в оперштабе.

За сутки зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев — 1 162. Выздоровели 396 человек. Всего выписано 42 426 свердловчан. С начала эпидемии коронавирусом заболели 50 168 жителей региона.

Замгубернатора Павел Креков считает, что регион вышел на плато по числу заболевших коронавирусом. Летний подъем заболеваемости в Свердловской области длился более двух месяцев — впервые отметку выше 250 заболевших в день зафиксировали 25 мая (279 случаев), снижение было отмечено лишь 27 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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