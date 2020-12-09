Коронавирусом за месяц заразилось более 11 тысяч свердловчан

Работы у свердловских медиков в ближайшее время не убавится Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 10 декабря коронавирусом заболело 392 человека, сообщили в региональном оперштабе. Прирост заболевших коронавирусом за месяц в Свердловской области составил 11 098 человек. Такой же интенсивный рост заболевших может продлиться в течении предстоящих двух месяцев, если сравнивать с летним пиком коронавируса в регионе.

«Состояние 597 госпитализированных оценивается как тяжелое, 335 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 230 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 925, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2 449», — уточнили в оперштабе.

За сутки зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев — 1 162. Выздоровели 396 человек. Всего выписано 42 426 свердловчан. С начала эпидемии коронавирусом заболели 50 168 жителей региона.

Замгубернатора Павел Креков считает, что регион вышел на плато по числу заболевших коронавирусом. Летний подъем заболеваемости в Свердловской области длился более двух месяцев — впервые отметку выше 250 заболевших в день зафиксировали 25 мая (279 случаев), снижение было отмечено лишь 27 июля.