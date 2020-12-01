В Свердловской области закроют еще две коронавирусных больницы

Больницы вновь будут принимать обычных пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На этой неделе в Свердловской области планируется закрыть еще две больницы, где оказывали помощь больным коронавирусом. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков по итогам заседания областного штаба по борьбе с коронавирусом.

«На этой неделе мы рассчитываем еще две больницы подготовит к освобождению», — рассказал Креков. Он уточнил, что одна из них вернется к плановой помощи больным, а вторая — к профильной деятельности. Он предположил, что это может быть наркологическая помощь, поскольку в настоящий момент такие услуги вытребованы.

По словам Крекова, перепрофилирование больниц возможно из-за того, что регион вышел на плато по числу вновь заболевших коронавирусом. Замгубернатора отметил, что койки в больницах освобождаются быстрее, чем заполняются вновь.

Ранее URA.RU сообщало, что два медучреждения Свердловской области к 29 ноября прекратят работу с зараженными коронавирусной инфекцией. Это реабилитационный центр «Озеро Чусовское» и медцентр «Бонум» в Екатеринбурге.