01 декабря 2020

В Свердловской области закроют еще две коронавирусных больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, вход, медицинская маска, защитные очки, защитная маска, медицинский работник, больница, маска на лицо, covid-19, covid19, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Больницы вновь будут принимать обычных пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На этой неделе в Свердловской области планируется закрыть еще две больницы, где оказывали помощь больным коронавирусом. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков по итогам заседания областного штаба по борьбе с коронавирусом.

«На этой неделе мы рассчитываем еще две больницы подготовит к освобождению», — рассказал Креков. Он уточнил, что одна из них вернется к плановой помощи больным, а вторая — к профильной деятельности. Он предположил, что это может быть наркологическая помощь, поскольку в настоящий момент такие услуги вытребованы.

По словам Крекова, перепрофилирование больниц возможно из-за того, что регион вышел на плато по числу вновь заболевших коронавирусом. Замгубернатора отметил, что койки в больницах освобождаются быстрее, чем заполняются вновь.

Ранее URA.RU сообщало, что два медучреждения Свердловской области к 29 ноября прекратят работу с зараженными коронавирусной инфекцией. Это реабилитационный центр «Озеро Чусовское» и медцентр «Бонум» в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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