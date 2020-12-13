Полицейским пришлось применить табельное оружие (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Металлургическом районе Челябинска выясняются обстоятельства инцидента, который произошел 14 декабря в детской библиотеке. Как пишут в группе «Подслушано ЧМЗ» во ВКонтакте, мужчина зашел в общественное место и начал наносить себе резаные раны ножом. Факт инцидента подтвердили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону и заявили, что мужчина задержан с применением табельного оружия.

«В детскую библиотеку №13 пришел мужчина. Попросил попить воды, а после сходил в туалет. Работники услышали, что он с кем-то разговаривал по телефону. После этого он вышел и стал говорить о том, что их всех травят», — пояснила подписчица группы Александра Горбачева.

По словам очевидцев, мужчина разделся по пояс и начал резать себя ножом. Работники разбежались и вызвали охрану. В это время мужчина убежал через черный ход.

«Оказалось, что он сбежал из туберкулезного центра. 20% легких заражено, коронавирус. На этой почве он слетел с катушек», — заявила Горбачева.

«На место происшествия незамедлительно выдвинулся экипаж полиции. Прибывшие полицейские обнаружили подозрительного мужчину с ножом уже на улице. Требование стражей порядка бросить нож он не выполнил и двинулся в сторону полицейских, — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону. — Предупредительный выстрел мужчину не остановил. Один из полицейских произвел выстрел в ногу».

В пресс-службе отметили, что никто из окружающих не пострадал. Мужчина доставлен в больницу, устанавливается личность нападавшего.

Фото: соцсети