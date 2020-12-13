Судьбу челябинского экс-губернатора решит Верховный суд

Борис Дубровский еще надеется на оправдание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский подал жалобу в Верховный суд РФ. Он требует признать незаконным решение Арбитражного суда Московского округа, отказавшего его в реабилитации в споре с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Если Дубровскому не удастся добиться победы в суде, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

Согласно базе данных суда кассационная жалоба Дубровского еще не принята к производству. Экс-губернатор выступил как самостоятельный участник процесса. Ранее с ФАС судилось АО «Южуралмост», а Дубровский фигурировал как третье лицо. «Южуралмост», напротив, не стал подавать кассацию в вышестоящую инстанции и начал судиться с ФАС заново.

Вердикт ФАС, обвинившей Дубровского в марте 2019 года в картельном сговоре с «Южуралмостом», привел к досрочной отставке губернатора. Речь идет о миллиардных контрактах на строительство дорог. Материалы дела также были переданы в МВД и Генпрокуратуру РФ. В МВД в отношении Дубровского возбудили уголовное дело, но это решение отменили.

Два процесса «Южуралмост» у ФАС выиграл. Однако Арбитражный суд Московского округа 5 ноября эти вердикты отменил, вернув дело в первую инстанцию — в арбитраж Москвы. Как было указано в материалах, нижестоящие инстанции не учли возможную личную заинтересованность бывшего главы региона в картельном сговоре.

Если решение ФАС оставят в силе, то экс-губернатору грозит уголовное дело за нарушение антимонопольного законодательства. Сам Дубровский находится за границей. В его окружении, а также в АО «Южуралмост» суды с ФАС не комментируют.