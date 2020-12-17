Неизвестные в Чечне бросили гранату в силовиков

Неизвестные бросили гранату в сотрудников полиции в Чечне. Преступники пытались скрыться, но были уничтожены, рассказал журналистам источник в местных силовых структурах.
«Двое мужчин бросили гранату в сотрудников правоохранительных органов, собиравшихся проверить их машину», — приводит объяснение правоохранителей РИА «Новости». Злоумышленники были убиты, когда пытались сбежать на своем ВАЗ-21114, уточняет телеканал «
ЧП произошло около 00:40 ночи в Курчалоевском районе республики. Полицейские в результате инцидента не пострадали. Личности преступников пока не установлены.
В октябре похожий случай произошел в Татарстане. Там подросток с ножом и коктейлями Молотова напал на правоохранителей, напоминает RT. Молодой человек был застрелен.
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