Неизвестные в Чечне бросили гранату в силовиков

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Клипарт. Магнитогорск, гранаты, боеприпасы, оружие, взрыв, лимонка
Инцидент произошел после того, как силовики попытались проверить машину неизвестных Фото: Илья Московец © URA.RU

Неизвестные бросили гранату в сотрудников полиции в Чечне. Преступники пытались скрыться, но были уничтожены, рассказал журналистам источник в местных силовых структурах.

«Двое мужчин бросили гранату в сотрудников правоохранительных органов, собиравшихся проверить их машину», — приводит объяснение правоохранителей РИА «Новости». Злоумышленники были убиты, когда пытались сбежать на своем ВАЗ-21114, уточняет телеканал «Царьград».

ЧП произошло около 00:40 ночи в Курчалоевском районе республики. Полицейские в результате инцидента не пострадали. Личности преступников пока не установлены.

В октябре похожий случай произошел в Татарстане. Там подросток с ножом и коктейлями Молотова напал на правоохранителей, напоминает RT. Молодой человек был застрелен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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