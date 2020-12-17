Неизвестные в Чечне бросили гранату в силовиков

Инцидент произошел после того, как силовики попытались проверить машину неизвестных Фото: Илья Московец © URA.RU

Неизвестные бросили гранату в сотрудников полиции в Чечне. Преступники пытались скрыться, но были уничтожены, рассказал журналистам источник в местных силовых структурах.

«Двое мужчин бросили гранату в сотрудников правоохранительных органов, собиравшихся проверить их машину», — приводит объяснение правоохранителей РИА «Новости». Злоумышленники были убиты, когда пытались сбежать на своем ВАЗ-21114, уточняет телеканал « Царьград ».

ЧП произошло около 00:40 ночи в Курчалоевском районе республики. Полицейские в результате инцидента не пострадали. Личности преступников пока не установлены.

В октябре похожий случай произошел в Татарстане. Там подросток с ножом и коктейлями Молотова напал на правоохранителей, напоминает RT. Молодой человек был застрелен.