Одноклассники раскрыли популярные схемы мошенничества в соцсети

Рекомендуется не передавать пароль от своей страницы третьим лицам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чаще всего мошенники пытаются выдать себя за родственника или друга пользователя, чтобы вызвать доверие и заставить перевести деньги на карту. К такому выводу пришли специалисты социальной сети Одноклассники.

«Так как от близкого человека никто не ждет обмана, люди доверяют и переводят деньги, сообщают номер банковской карты», — объяснили представители социальной сети. Также мошенники часто устраивают липовые конкурсы. Для участия в них нужно скачать приложение и ввести данные банковской карты. Еще одна уловка — обещание сенсационной истории, если перейти по ссылке обещают рассказать какую-то сенсацию и уводят пользователей на платные страницы.

Специалисты Одноклассников составили рекомендации, которые помогут не попасться на уловки мошенников:

Использовать разные пароли для входа на все ресурсы

К странице в социальной сети лучше всего привязать актуальный номер телефона и адрес электронной почты

Использовать двухфакторную аутентификацию

Не сообщать свой логин и пароль третьим лицам

Внимательно смотреть на адреса ссылок, по которым вы переходите в интернете

Игнорировать выигрыши в конкурсах, в которых вы не участвовали

В социальной сети отметили, что внутренние алгоритмы ОК могут замечать нехарактерную активность в каком-то аккаунте. В этом случае доступ к странице ограничивается до тех пор, пока настоящий владелец аккаунта не подтвердит свое владение им и не сменит пароль. Таким образом Одноклассники защищают страницы пользователей от взлома.