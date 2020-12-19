19 декабря 2020

Блогеры указали на главную проблему Netflix

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Сервис Netflix больше интересует количество просмотров, а не качество фильмов, считают блогеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компании Netflix зачастую важно не качество фильмов, выпускаемых на стриминговом сервисе, а количество подписчиков и счетчик просмотров кинокартин. К такому выводу пришли авторы youtube-канала «Кино Огонь», проанализировав гонорары актеров, бюджеты самих фильмов и отзывы зрителей.

Блогеры составили рейтинг самых высоких зарплат артистов за участие в картинах с негативными или смешанными отзывами. В списке оказались сразу несколько актеров, снявшихся в фильмах для Netflix: Райн Рэйнольдс за роль в «Призрачной шестерке» и Адам Сэндлер, заключивший эксклюзивный контракт с компанией.

«12 проектов на Netflix, большинство из которых оценены критиками как „полный мусор“. Зрителями — тоже не лучше. 8-10 лет работы и вот Сэндлер получает почти 800 миллионов долларов», — приводит в пример автор youtube-канала Петр Мельников.

При этом он подчеркнул, что некоторые фильмы Сэндлера и «Призрачная шестерка» оказались в числе самых просматриваемых картин на сервисе. «Netflix, по большому счету, плевать хотел на качество фильмов. Главное, чтобы цифра просмотров крутилась», — заключил блогер.

Американский стриминговый сервис официально появился в России в октябре 2020 года, напоминает Life. Несмотря на смешанные отзывы о многих полнометражных фильмах на Netflix, кинокритики выделяют качество сериалов от сервиса, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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