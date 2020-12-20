20 декабря 2020
19 декабря 2020
18 декабря 2020

Большинство тюменцев откажутся от вакцины от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск, ампула, процедурный кабинет, вакцинация, пузырек, доза, игла, коронавирус, covid, ковид, прививка от ковид
59% тюменцев не верят в безопасность вакцины от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области 59% жителей не верят в безопасность вакцины от коронавируса, а потому не стали бы ей прививаться. Такие данные приводит компания HeadHunter. Показатель недоверия в регионе ниже, чем в целом по России.

«Служба исследований провела опрос и выяснила, как жители Тюменской области относятся к вакцинации. 59% считают, что прививку против COVID-19 небезопасно делать до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности. Показатель недоверия меньше общероссийского — по стране в целом он составляет 66%», — говорится в сообщении пресс-службы компании HeadHunter.

Реже всего в безопасность вакцины верят научные работники и сотрудники сферы образования. Чаще всего — представители рабочих профессий. При этом 29% тюменцев, которые постоянно работают из дома, все равно согласны поставить прививку — лишь бы распрощаться с удаленкой.

Поставить себе российскую вакцину чаще всего согласны представители сферы безопасности и рабочий персонал. Зарубежную — IT-специалисты, маркетологи и рекламщики. Отказ от прививки против коронавируса чаще всего встречается среди административного персонала и банковских служащих.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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