Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует изменить структуру своей администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Масштабное реформирование администрации губернатора Пермского края может произойти в марте—апреле 2021 года. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевой власти. Он пояснил, что так в администрации избавятся от людей и подразделений, выполняющих дублирующие функции.

«Структуру изменят весной. Вероятно, это будет проходит с одновременным обновлением администрации Перми. Когда будет новый мэр», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что кадровые решения будут приниматься не раньше марта-апреля.

Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, такой вариант развития событий назвал возможным. Он пояснил, что обновление структуры, скорее всего, произойдет после аудита администрации главы региона. «В результате может быть выявлено дублирование некоторых функций и выработана оптимальная структура управления», — отмечает источник.

Предполагается, что при изменении структуры администрации часть ее подразделений будет ликвидировано и реорганизовано. В пресс-службе администрации губернатора данную информацию оставили без комментариев.