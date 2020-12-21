21 декабря 2020
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18 декабря 2020

Инсайд: пермский губернатор зачистит свою администрацию. Уже известны сроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует изменить структуру своей администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Масштабное реформирование администрации губернатора Пермского края может произойти в марте—апреле 2021 года. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевой власти. Он пояснил, что так в администрации избавятся от людей и подразделений, выполняющих дублирующие функции.

«Структуру изменят весной. Вероятно, это будет проходит с одновременным обновлением администрации Перми. Когда будет новый мэр», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что кадровые решения будут приниматься не раньше марта-апреля.

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Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, такой вариант развития событий назвал возможным. Он пояснил, что обновление структуры, скорее всего, произойдет после аудита администрации главы региона. «В результате может быть выявлено дублирование некоторых функций и выработана оптимальная структура управления», — отмечает источник.

Предполагается, что при изменении структуры администрации часть ее подразделений будет ликвидировано и реорганизовано. В пресс-службе администрации губернатора данную информацию оставили без комментариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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