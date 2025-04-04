Нетрезвых водителей ждут усиленные проверки в Перми

В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Перми проведут усиленные рейды по контролю за дорожным движением, при этом особо тщательно инспекторы будут искать нетрезвых автомобилистов. Об этом предупредили специалисты Госавтоинспекции краевого центра.
«В ближайшие дни 5 и 6 апреля сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением. Основное внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД, включая выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Мероприятия направлены на предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей», — написано в telegram-канале ведомства.
Полицейские напоминают, что управление автомобилем в пьяном виде влечет не только крупные штрафы, но и лишение прав, а в случае повторного нарушения — уголовную ответственность. ГАИ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и отказываться от поездок за рулем после употребления алкоголя.
Ранее URA.RU рассказывало, что поселке Гайны Пермского крае в ходе погони полиция задержала пьяную 38-летнюю местную жительницу. Не обошлось без стрельбы. На женщину завели дело за насилие над полицейским: она сбила сотрудника правоохранительных органов и протащила его около 200 метров.
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