Увольнение одного почтальона оставило без пенсий целый поселок в Пермском крае

Жители отдаленного поселка Булдырья в Чердынском округе Пермского края несколько месяцев не могли получить свои пенсии — все из-за того, что на почте не нашлось замены уволившемуся почтальону. Ситуацию удалось исправить только после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте регионального контрольно-надзорного ведомства.
«Проблемы начались в ноябре 2024 года, когда единственный почтальон, доставлявший пенсии в поселок, расположенный в 90 км от райцентра, уволился. Управление федеральной почтовой связи Пермского края не спешило искать ему замену, оставив пенсионеров без положенных выплат. Лишь в феврале 2025 года, после коллективного обращения жителей, прокуратура Чердынского округа провела проверку и обязала почту устранить нарушения», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
В результате в отделение приняли нового почтальона, который теперь регулярно доставляет пенсии. Пожилым людям не только выплатили все задолженности, но и компенсировали задержки. Руководителя местного почтового отделения привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU рассказывало, как пермяку помогли отстоять положенные пенсионные выплаты. Прокуратура наказала за нарушение пермское отделение Социального фонда России.
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