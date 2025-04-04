04 апреля 2025

Увольнение одного почтальона оставило без пенсий целый поселок в Пермском крае

Прокуратура восстановила пенсионные права жителей поселка в Чердынском округе
© Служба новостей «URA.RU»
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В отдаленный поселок назначили нового почтальона
В отдаленный поселок назначили нового почтальона Фото:

Жители отдаленного поселка Булдырья в Чердынском округе Пермского края несколько месяцев не могли получить свои пенсии — все из-за того, что на почте не нашлось замены уволившемуся почтальону. Ситуацию удалось исправить только после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте регионального контрольно-надзорного ведомства.

«Проблемы начались в ноябре 2024 года, когда единственный почтальон, доставлявший пенсии в поселок, расположенный в 90 км от райцентра, уволился. Управление федеральной почтовой связи Пермского края не спешило искать ему замену, оставив пенсионеров без положенных выплат. Лишь в феврале 2025 года, после коллективного обращения жителей, прокуратура Чердынского округа провела проверку и обязала почту устранить нарушения», — рассказали в прокуратуре Пермского края.

В результате в отделение приняли нового почтальона, который теперь регулярно доставляет пенсии. Пожилым людям не только выплатили все задолженности, но и компенсировали задержки. Руководителя местного почтового отделения привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяку помогли отстоять положенные пенсионные выплаты. Прокуратура наказала за нарушение пермское отделение Социального фонда России.

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Жители отдаленного поселка Булдырья в Чердынском округе Пермского края несколько месяцев не могли получить свои пенсии — все из-за того, что на почте не нашлось замены уволившемуся почтальону. Ситуацию удалось исправить только после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте регионального контрольно-надзорного ведомства. «Проблемы начались в ноябре 2024 года, когда единственный почтальон, доставлявший пенсии в поселок, расположенный в 90 км от райцентра, уволился. Управление федеральной почтовой связи Пермского края не спешило искать ему замену, оставив пенсионеров без положенных выплат. Лишь в феврале 2025 года, после коллективного обращения жителей, прокуратура Чердынского округа провела проверку и обязала почту устранить нарушения», — рассказали в прокуратуре Пермского края. В результате в отделение приняли нового почтальона, который теперь регулярно доставляет пенсии. Пожилым людям не только выплатили все задолженности, но и компенсировали задержки. Руководителя местного почтового отделения привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU рассказывало, как пермяку помогли отстоять положенные пенсионные выплаты. Прокуратура наказала за нарушение пермское отделение Социального фонда России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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