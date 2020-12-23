Дипломат РФ в ООН обратился к Германии словами Жванецкого

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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Дмитрий Полянский процитировал Михаила Жванецкого во время заседания Совбеза ООН Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Болезнь Алексея Навального

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский попрощался с постпредом ФРГ Кристофом Хойсгеном фразой писателя Михаила Жванецкого. Соответствующие слова он произнес во время заседания Совбеза ООН.

«Хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого. Как жаль, что вы наконец-то уходите», — цитирует РИА «Новости» Полянского. Эту фразу он произнес после того, как коллега из Германии посоветовал ему почитать статьи немецкого журнала Der Spiegel, в которых описывается одна из теорий произошедшего с блогером Алексеем Навальным.

Полянский рассказал, что Хойсген критикует Россию во время каждого заседания Совбеза ООН. Российский дипломат назвал это поведение коллеги зависимостью.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки в Омске его доставили в немецкую клинику «Шарите». В ЕС заявляют, что блогер был отравлен, однако документальных подтверждений этому нет, передает RT. Россия не получила четкого ответа от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по ситуации вокруг блогера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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