Жизнь в пандемию становится рутиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 24 декабря зафиксировано 311 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 309, днем ранее 305), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Властям региона предстоит принять решение по карантину, срок которого истечет в ближайшее время.

Суточная смертность не изменилась с прошлого дня — 15 случаев за сутки. «С начала пандемии произошел 33 961 случай заражения, сейчас в инфекционных отделениях больниц остаются 11 603 южноуральца. Умерли 15 пациентов в возрасте от 57 до 84 лет. Десять из них — от коронавирусной пневмонии, у остальных COVID-19 осложнил имевшиеся тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 154 человека, с начала пандемии — 21 118 жителей области.

«С начала пандемии произошел 33 961 случай заражения, сейчас в инфекционных отделениях больниц остаются 11 603 южноуральца. Умерли 15 пациентов в возрасте от 57 до 84 лет. Десять из них — от коронавирусной пневмонии, у остальных COVID-19 осложнил имевшиеся тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 154 человека, с начала пандемии — 21 118 жителей области.

До 27 декабря в Челябинской области был продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. Отмены его ничего не предвещает: напротив, вводятся новые ограничения. В кафе и ресторанах запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы — в суды поданы требования о запрете работы целого ряда заведений. До 10 января им также запрещено проводить новогодние корпоративы, работая с 23:00 до шести часов утра. С 28 декабря школы региона отправляют учеников на досрочные каникулы.