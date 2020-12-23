Впервые челябинцы встретят новый год в условиях пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 24 декабря — 383-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 289-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 33 650, выздоровели 20 964 и скончались 1 183 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 933 753 (+27 250) случаев заражения. Вылечились 2 343 967 (+24 447) пациентов — почти 80% от заболевших. Умер 52 461 (+549) человек —1,8% от заразившихся.

В Челябинской области новый скачок заражений и смертей

В Челябинской области к 23 декабря зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом за сутки. Тенденция к снижению заболеваемости — накануне было 305, днем ранее 309 заболевших — прервалась. В рост пошла и смертность: 15 против 13 умерших накануне. Среди погибших — пациенты в возрасте от 53 до 83 лет.

Регионы Урала инфекция также не отпускает

В субъектах УрФО максимум зараженных на то же время зарегистрирован в Свердловской области — 402 случая за сутки. На втором месте Пермский край (+ 335), на третьем — Челябинская область. Далее расположились ХМАО (+225), ЯНАО (+178) и Тюменская область (+166). Традиционно меньше всего заболевших — 105 человек — в Курганской области.

Ресторан в Магнитогорске закрывают из-за COVID

Роспотребнадзор направил в суд информацию о многочисленных нарушениях в ресторане «Аура» Магнитогорска. Заведению грозит приостановка работы из-за отсутствия антисептиков для персонала и посетителей, а также несоблюдения дистанции при расстановке обеденных столов. Также руководство пренебрегало контролем температуры сотрудников. Более того, в соцсетях ресторан приглашал на новогоднюю шоу-программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, хотя такие мероприятия запрещены в рамках коронавирусных ограничений.

…а в Челябинске он закрывается сам

В Челябинске 30 декабря закрывается ресторан «Bunny Burrow», известный как «Белый кролик». Об этом сообщила его владелец Татьяна Мизюрина на своей странице в Instagram. Она выразила надежду, что закрытие ее заведения может помочь другим рестораторам сохранить свой бизнес. «Мы вам уже просто кричим о том, что надо что-то менять. Но если вы думаете, что на этом все закончится, то я вам скажу: „Все только начинается…“», — отметила она.