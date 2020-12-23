23 декабря 2020
22 декабря 2020

В Перми нашли замену уходящему министру

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Министерство информационного развития и связи Пермского края с 28 декабря возглавит Андрей Хорошев Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Перестановки в правительстве Пермского края

Исполняющим обязанности министра информационного развития и связи станет Андрей Хорошев, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. До отставки Игоря Никитина он продолжить работать в статусе заместителя министра.

«С понедельника [28 декабря] и. о. министра информационного развития и связи будет Андрей Хорошев», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Пермского края. Таким образом подтвердился инсайд URA.RU о том, что 25 декабря последний рабочий день у министра Никитина.

URA.RU рассказывало, что в минсвязи Пермского края Никитин передает дела новому вице-премьеру Алексею Черникову. Пока еще действующий министр должен был до конца года завершить текущие проекты и составить план работы ведомства на следующий год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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