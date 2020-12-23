В Перми нашли замену уходящему министру

Министерство информационного развития и связи Пермского края с 28 декабря возглавит Андрей Хорошев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Исполняющим обязанности министра информационного развития и связи станет Андрей Хорошев, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. До отставки Игоря Никитина он продолжить работать в статусе заместителя министра.

«С понедельника [28 декабря] и. о. министра информационного развития и связи будет Андрей Хорошев», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Пермского края. Таким образом подтвердился инсайд URA.RU о том, что 25 декабря последний рабочий день у министра Никитина.

URA.RU рассказывало, что в минсвязи Пермского края Никитин передает дела новому вице-премьеру Алексею Черникову. Пока еще действующий министр должен был до конца года завершить текущие проекты и составить план работы ведомства на следующий год.