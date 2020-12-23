23 декабря 2020

Текслер высказался об ужесточении карантина в Челябинской области

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Пресс-конференция Алексея Текслера. Челябинск , пресс-конференция, текслер алексей
Ограничительные меры ужесточать пока не собираются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новых карантинных ограничений в Челябинской области в ближайшее время вводить не планируется. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил на пресс-конференции 24 декабря.

«Режим ограничений у нас бессрочный, но ужесточения мер пока не планируется. Сейчас режим ограничения оптимальный. Многое зависит от того, как жители Челябинской области проведут новогодние праздники», — заявил губернатор. Текслер обратился к южноуральцам с просьбой ответственно отнестись к своему здоровью в дни праздников.

Губернатор добавил, что ограничительные меры прежде всего касаются людей возрастом 65+. Их необходимо максимально обезопасить от заражения коронавирусной инфекцией, а также обеспечить бесперебойное получение ими больничных листов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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