Венедиктов раскрыл фактор, который изменит выборы в Госдуму-2021

Алексей Венедиктов считает, что закон о о признании физлиц иноагентами «не долго продержится» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Принятие закона о признании физических лиц иностранными агентами ударит по наблюдению за выборами в Госдуму, которые состоятся в 2021 году. Об этом заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«По этим законам, организации-иноагенты и физлица-иноагенты не могут быть даже наблюдателями на выборах. А у нас один из самых мощных наблюдательских корпусов, хорошо подкованные, это движение „Голос“. Даже когда он был обозван и внесен в реестр иноагентов, я, как начальник штаба по наблюдению в Москве, ввел представителей „Голоса“ в штаб и опирался, в том числе, на их информацию. Это удар по наблюдению за выборами. Для меня лично», — высказался Венедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он выразил мнение, что этот законопроект «не долго продержится».

С тем, что новый закон может повлиять на выборы в Госдуму-2021 согласился политолог Илья Гращенков. «Вполне возможно, что Венедиктов прав, и на выборах это отразится, но каким образом. У нас много энтузиастов принимало участие [в наблюдении], и если всех будут пытаться привлечь по новому закону об иноагентах, это может вызвать всплеск недовольства», — отметил собеседник URA.RU.

Ранее в Госдуме приняли закон о признании физических лиц иностранными агентами. В реестр могут попасть люди, которые ведут политическую деятельность и получают иностранное финансирование. Такой же статут могут получить незарегистрированные политические НКО с зарубежным финансированием, пишет РАПСИ.