В порту Петербурга нашли килограммы кокаина на полмиллиарда рублей

В Санкт-Петербурге задержана крупная партия кокаина на полмиллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Балтийской таможни.
«Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 килограммов кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Балтийской таможни. По факту попытки незаконного ввоза наркотических средств возбуждено уголовное дело.
Судно с запрещенным грузом прибыло из Латинской Америки в порт Петербурга. В ходе планового таможенного контроля сотрудники обнаружили пятьдесят брикетов с белым порошкообразным веществом. Наркотик был тщательно спрятан в специально оборудованном тайнике, который находился в технических полостях контейнера с бананами. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является кокаином. Санкция статьи за контрабанду наркотических средств может грозить пожизненным лишением свободы. Следственные мероприятия продолжаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.