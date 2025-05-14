В порту Петербурга нашли килограммы кокаина на полмиллиарда рублей

В Петербурге таможенники пресекли ввоз партии кокаина на полмиллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Судно с запрещенным грузом прибыло из Латинской Америки в порт Петербурга
Судно с запрещенным грузом прибыло из Латинской Америки в порт Петербурга Фото:

В Санкт-Петербурге задержана крупная партия кокаина на полмиллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Балтийской таможни. 

«Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 килограммов кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Балтийской таможни. По факту попытки незаконного ввоза наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Судно с запрещенным грузом прибыло из Латинской Америки в порт Петербурга. В ходе планового таможенного контроля сотрудники обнаружили пятьдесят брикетов с белым порошкообразным веществом. Наркотик был тщательно спрятан в специально оборудованном тайнике, который находился в технических полостях контейнера с бананами. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является кокаином. Санкция статьи за контрабанду наркотических средств может грозить пожизненным лишением свободы. Следственные мероприятия продолжаются.

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В Санкт-Петербурге задержана крупная партия кокаина на полмиллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Балтийской таможни.  «Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 килограммов кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Балтийской таможни. По факту попытки незаконного ввоза наркотических средств возбуждено уголовное дело. Судно с запрещенным грузом прибыло из Латинской Америки в порт Петербурга. В ходе планового таможенного контроля сотрудники обнаружили пятьдесят брикетов с белым порошкообразным веществом. Наркотик был тщательно спрятан в специально оборудованном тайнике, который находился в технических полостях контейнера с бананами. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является кокаином. Санкция статьи за контрабанду наркотических средств может грозить пожизненным лишением свободы. Следственные мероприятия продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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