СПЧ пожаловался Путину на новые законы об иноагентах и митингах

Ряд членов Совета по правам человека (СПЧ) подписал адресованное президенту РФ Владимиру Путину письмо, которое касается недавно принятых Госдумой законов. Председатель совета Валерий Фадеев, по данным СМИ, уже направил обращение главе государства.
В документе утверждается, что в принятых нижней палатой законах об «иностранных агентах», регулировании просветительской деятельности, а также в законе о митингах якобы не отражены позиции, которые были обозначены во время встречи главы государства с СПЧ 10 декабря. «Авторы письма отметили, что по итогам встречи президент просил свою администрацию подготовить соответствующие предложения. В связи с этим члены СПЧ попросили вернуть законы в Госдуму на стадию первого чтения», — пишет «Новая газета». Официального подтверждения этой информации нет.
25 декабря Совет федерации ободрил недавно принятые Госдумой законы о новых требованиях к проведению митингов. Документы запрещают иностранное финансирование публичных акций, а также вводят ограничения на агитацию и участие в акциях журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности. Кроме того, как напоминает RT, Совфед одобрил закон о признании физических лиц иностранными агентами, если они ведут политическую деятельность на средства от иностранных источников.
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