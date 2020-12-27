В автокатастрофе погиб глава крупной свердловской больницы

Владимир Павлов, главврач серовского противотуберкулезного диспансера, — одного из крупнейших в Свердловской области, — разбился на машине. Как сообщили URA.RU в областном минздраве, авария случилась около 8.00 на трассе под Новой Лялей.
Детали происшествия в министерстве не уточнили. «Погиб очень хороший человек!», — прокомментировал пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков. В УГИБДД по Свердловской области на момент публикации дозвониться не удалось.
Владимир Павлов, обладатель звания «Отличник здравоохранения РФ», руководил противотуберкулезным диспансером с 1 марта 1994 года. Медучреждение обслуживает север Свердловской области, имеет по три филиала в Серове и Краснотурьинске, отделение в Североуральске. В зону курации входят 13 городских округов (Серовский, Сосьвинский, Гаринский, Нижнетуринский, Новолялинский, Верхотурский, Лесной, Краснотурьинский, Карпинский, Североуральский, Волчанский, Пелымский, Ивдельский), на территории которых проживают 387 тысяч человек.
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