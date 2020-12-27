В автокатастрофе погиб глава крупной свердловской больницы

Авария произошла на трассе под Новой Лялей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Павлов, главврач серовского противотуберкулезного диспансера, — одного из крупнейших в Свердловской области, — разбился на машине. Как сообщили URA.RU в областном минздраве, авария случилась около 8.00 на трассе под Новой Лялей.

Детали происшествия в министерстве не уточнили. «Погиб очень хороший человек!», — прокомментировал пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков. В УГИБДД по Свердловской области на момент публикации дозвониться не удалось.

Владимир Павлов, обладатель звания «Отличник здравоохранения РФ», руководил противотуберкулезным диспансером с 1 марта 1994 года. Медучреждение обслуживает север Свердловской области, имеет по три филиала в Серове и Краснотурьинске, отделение в Североуральске. В зону курации входят 13 городских округов (Серовский, Сосьвинский, Гаринский, Нижнетуринский, Новолялинский, Верхотурский, Лесной, Краснотурьинский, Карпинский, Североуральский, Волчанский, Пелымский, Ивдельский), на территории которых проживают 387 тысяч человек.

Владимир Павлов сайт Противотуберкулезного диспансера №2