BadComedian раскритиковал фильм «Полицейский с рублевки»

BadComedian заявил, что «Полицейский с рублевки» получился не лучше «Елок» Фото: Евгений Баженов, Instagram

Автор youtube-канала BadComedian Евгений Баженов сделал обзор на фильм «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел». Блогер отметил большое количество несмешных шуток, камерность, плохую актерскую игру и лишние отсылки к знаменитым фильмам.

«Почти полное отсутствие юмора, бессмысленное насилие и спермотоксикоз в крайней форме», — высказал свое мнение BadComedian. Кроме того, он отметил, что в картине присутствует неудачное подражание фильмам «Один дома» и «Терминатор». Видеоблогер предположил, что авторы фильма пошли на это, так как «Полицейский с рублевки» хочет быть «хотя бы пародией на нормальное кино».

BadComedian считает, что «авторам (фильма) откровенно плевать на свое детище, и даже харизма актеров не спасает». По его словам, появление в фильме актера Сергея Селина — единственная удачная находка.

Ранее видеоблогер BadComedian похвалил югорского режиссера Александра Ханта за его фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Режиссера Ханта BadComedian отметил, как одного из тех, кто снимает достойное российское кино.