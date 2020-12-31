31 декабря 2020

Часть выплат в России вырастет с 1 января. Список

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Россиян ждут новые пособия и индексация старых Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Вместе с увеличением минимального прожиточного минимума в России вырастет и размер детских пособий, напрямую зависящих от этого показателя. Кроме того, значительная часть всех пособий в наступившем году будет проиндексирована.

«Детские пособия в 2021 году изменились. На выплаты повлиял новый МРОТ, расчетный период и индексация», — сообщает журнал «Главбух».

По информации издания, с 1 февраля этого года большинство детских пособий ждет индексация. Однако в настоящее время неизвестен ее коэффициент. Кроме того, пособия, размер которых зависит от МРОТ, также увеличатся уже с сегодняшнего дня.

Помимо индексации, с этого года с 27 984 рублей до 29 600 рублей вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Увеличится и минимальное пособие по беременности и родам за полный календарный месяц — до 12 792 рублей. На него будут действовать районные коэффициенты.

Вместе с новыми пособиями в 2021 году россиян ждет индексация страховых и социальных пенсий, сообщает телеканал 360. Кроме того, положительные изменения коснутся и материнского капитала.

Ранее стало известно, что с первого дня этого года в России увеличили минимальный размер оплаты труда до 12 792 рублей. Кроме того, вырос и прожиточный минимум — до 11 653 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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