Миллионы личных записей россиян утекли в общий доступ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер
Авторы исследования отметили, что из-за пандемии в «серую зону» стало уходить больше персональных данных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Примерно 100 миллионов записей персональных данных и платежной информации россиян утекли в сеть в 2020 году. Об этом говорится в исследовании компании InfoWatch.

«По предварительным данным, в глобальном масштабе за год утекло около 11 миллиардов записей персональных данных и платежной информации, из них в России — порядка 100 миллионов, то есть около 1% от количества записей, скомпрометированных во всем мире», — приводит слова из исследования РИА «Новости». За прошедший год чаще всего утечки были обнаружены в хайтек-индустрии, финансовой сфере и госсекторе.

В исследовании отмечается, что из-за пандемии в «серую зону» начало уходить больше информации ограниченного доступа. Авторы связывают это с тем, что работников вынуждено переводили на удаленный формат работы с применением незащищенных компьютеров и открытых каналов связи.

Ранее в России утекли в сеть личные данные владельцев автомобилей Hyundai. Базу с их адресами, информацией о самих машинах и покупках запчастей можно купить на теневых форумах за две тысячи долларов. Предположительно, утечка произошла из-за неполадок на официальном сайте корейского автоконцерна, передает «Пятый канал».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...