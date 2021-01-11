Миллионы личных записей россиян утекли в общий доступ

Авторы исследования отметили, что из-за пандемии в «серую зону» стало уходить больше персональных данных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Примерно 100 миллионов записей персональных данных и платежной информации россиян утекли в сеть в 2020 году. Об этом говорится в исследовании компании InfoWatch.

«По предварительным данным, в глобальном масштабе за год утекло около 11 миллиардов записей персональных данных и платежной информации, из них в России — порядка 100 миллионов, то есть около 1% от количества записей, скомпрометированных во всем мире», — приводит слова из исследования РИА «Новости». За прошедший год чаще всего утечки были обнаружены в хайтек-индустрии, финансовой сфере и госсекторе.

В исследовании отмечается, что из-за пандемии в «серую зону» начало уходить больше информации ограниченного доступа. Авторы связывают это с тем, что работников вынуждено переводили на удаленный формат работы с применением незащищенных компьютеров и открытых каналов связи.

Ранее в России утекли в сеть личные данные владельцев автомобилей Hyundai. Базу с их адресами, информацией о самих машинах и покупках запчастей можно купить на теневых форумах за две тысячи долларов. Предположительно, утечка произошла из-за неполадок на официальном сайте корейского автоконцерна, передает «Пятый канал».