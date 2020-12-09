Данные о больных COVID можно слить за один клик. Эксперт рассказал, как защититься

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Личные данные россиян нужно надежно защищать, отметил Сергей Вакулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России нужно создать единый реестр для обмена информацией между государственными учреждениями, чтобы не допускать утечек персональных данных в интернет. Сейчас сливы информации происходят из-за невнимательности тех, кто имеет к ней доступ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Ранее персональные данных тысяч москвичей, переболевших COVID, оказались в открытом доступе. В сеть утекли не только имена и места жительства пациентов, но и медицинские данные, передает «Ридус». В оперштабе позднее заявили, что виновником стал человеческий фактор: сотрудники профильных учреждений допустили передачу файлов третьим лицам.

«Сейчас сотрудники государственных учреждений, отвечающие за наши данные, общаются через обычную электронную почту. Одна ошибка в графе „Получатель“ — и происходит то, что мы видим на этом примере. Нужно создать единый госреестр для общения госслужащих и обмена важной информацией. Пока такого нет», — заявил URA.RU Вакулин.

Работников учреждений нужно обучать, подчеркнул Вакулин. «Утечки данных из-за ошибок сотрудников — распространенный фактор. Некомпетентные люди есть везде, даже в правительстве. Нужно учить сотрудников информационной грамотности. И использовать технологии с надежными шифрованием данным», — заключил Вакулин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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