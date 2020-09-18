Трамп раскрыл, кто передал России секретные данные США

Американский президент Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что данные об одной из лучших существующих гиперзвуковых ракет утекли к России. Глава США утверждает, что недавно появившаяся российская ракета сделана именно по американским технологиям.
«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость. Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы», — цитирует Трампа ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что РФ украла технологию, по которой сделана ракета. Российская боеголовка развивает скорость в пять раз больше обычной. При этом американская в 17 раз быстрее аналогов, уверен Трамп.
11 апреля стало известно, что новая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» будет принята на вооружение в 2021—2022 году. Президент России Владимир Путин считает, что она поможет сохранить стабильность в мире. Аналогичная ракета из США до сих пор не представлена. В мае Трамп заявлял, что американская «супер-пупер-ракета» еще разрабатывается. В июне 2020 Путин уже анонсировал российский «ответ» на гиперзвуковое оружие мировых держав.
Также глава Америки заявлял о новой ядерной оружейной системе, пишет «Национальная служба новостей». Однако Обама считает, что президент сейчас делает все, чтобы просто повысить шансы на переизбрание, рассказали в агентстве Nation news.
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