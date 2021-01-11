На выборы главы Екатеринбурга заявился конкурент экс-мэра

Евгений Лоскутов уже участвовал в конкурсе в 2018 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Предприниматель, помощник бизнес-омбудсмена Свердловской области Евгений Лоскутов стал вторым участником конкурса на место мэра Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы региона и подтвердил сам Лоскутов.

«Я действительно подал документы для участия в конкурсе», — сказал Лоскутов, пообещав представить свою программу горожанам в ближайшее время. В 2018 году Лоскутов, гендиректор Института проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс», уже участвовал в конкурсе на место главы Екатеринбурга, но не прошел в финал. Тогда депутаты избрали Александра Высокинского, который оставил должность 22 декабря 2020 года.

Сейчас обязанности градоначальника исполняет первый вице-мэр, экс-первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов. Несмотря на то, что он еще не подал документы, именно Орлова считают фаворитом конкурса, который завершится голосованием гордумы 9 февраля.

Прием документов от кандидатов на пост главы уральской столицы стартовал 11 января и продлится до 22-го. Помимо Лоскутова, на конкурс заявился советник свердловского губернатора Игорь Рубцов. Собеседник агентства, знакомый с ходом процедуры, объяснил низкую активность кандидатов тем, что большинство из них еще не получили справки об отсутствии судимости.