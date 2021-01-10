Для врио мэра Екатеринбурга нашли первого соперника на выборах

Советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Игорь Рубцов заявился на выборы нового главы Екатеринбурга, сообщил источник URA.RU и подтвердил сам чиновник. По данным агентства, на текущий момент Рубцов является единственным кандидатом на вакантное место.
«Сегодня я действительно подал документы для участия в конкурсе», — рассказал Рубцов. На вопрос, общался ли он на эту тему с главой региона, Рубцов ответил утвердительно.
Кресло мэра Екатеринбурга освободилось 22 декабря, когда гордума приняла отставку Александра Высокинского. Сейчас обязанности градоначальника временно исполняет первый вице-мэр, экс-первый замгубернатора Алексей Орлов, который, как считается, по итогам выборов избавится от приставки «и.о.» и станет полновесным главой. Хотя пока он не выдвинул свою кандидатуру.
Ожидается, что депутаты выберут нового мэра Екатеринбурга 9 февраля. К этому моменту специальная комиссия из шести человек рекомендует гордуме одного или нескольких кандидатов из числа подавших документы.
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