10 января 2021
09 января 2021
08 января 2021

Для врио мэра Екатеринбурга нашли первого соперника на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Единая социальная карта Свердловской области. Екатеринбург, орлов алексей
Сам Алексей Орлов пока не заявился на конкурс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Смена власти в Екатеринбурге

Советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Игорь Рубцов заявился на выборы нового главы Екатеринбурга, сообщил источник URA.RU и подтвердил сам чиновник. По данным агентства, на текущий момент Рубцов является единственным кандидатом на вакантное место.

«Сегодня я действительно подал документы для участия в конкурсе», — рассказал Рубцов. На вопрос, общался ли он на эту тему с главой региона, Рубцов ответил утвердительно.

Кресло мэра Екатеринбурга освободилось 22 декабря, когда гордума приняла отставку Александра Высокинского. Сейчас обязанности градоначальника временно исполняет первый вице-мэр, экс-первый замгубернатора Алексей Орлов, который, как считается, по итогам выборов избавится от приставки «и.о.» и станет полновесным главой. Хотя пока он не выдвинул свою кандидатуру.

Ожидается, что депутаты выберут нового мэра Екатеринбурга 9 февраля. К этому моменту специальная комиссия из шести человек рекомендует гордуме одного или нескольких кандидатов из числа подавших документы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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