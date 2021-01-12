12 января 2021

Известны детали объединения трех свердловских телеканалов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественный прием губернатора ко Дню российской печати. Екатеринбург, стуликов антон
Стуликов надеялся на отмену планов по объединению трех каналов и сохранение своего статуса Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Медиавойны и перестановки в СМИ

Не все участники сделки по объединению телеканалов Свердловской области были готовы морально к переменам. Гендиректор телеканала ОТВ Антон Стуликов надеялся на отмену планов по объединению трех каналов и сохранение своего статуса. Об этом сообщают источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Решение принималось при непосредственном участии пиарщицы Оксаны Пановой. Стуликов до последнего был уверен, что руководство области в очередной раз его прикроет и ему сохранят пост главы областного телеканала. Очень важно, что об этом стало известно именно 13 января — в день российской печати», — уточнил собеседник.

На данный момент известно, что Стуликов станет советником свердловского губернатора, а его пост во главе ОТВ может занять управляющая «Четверкой» Элеонора Расулова. В беседе с URA.RU она уточнила, что с ней уже проводили переговоры свердловские власти. «Кандидатуру будет утверждать совет директоров. В конкурсе могут принимать участие и другие кандидаты», — объяснила она.

Другой инсайдер URA.RU, знакомый с процессами в медиасфере Екатеринбурга, уточнил, что управляющая «Четвертым каналом» Элеонора Расулова доказала свою эффективность на посту руководителя СМИ. «Ей не только удалось под одним брендом объединить „Четверку“ и Студию-41, но и занять 22 кнопку — стать обязательным общедоступным муниципальным телеканалом», — рассказал он.

Получить оперативные комментарии Пановой и Стуликова на момент публикации не удалось. Оба медиаменеджера не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что объединение ОТВ, «Четвертого канала» и Студии-41 было запланировано еще в конце 2018 года. По словам вице-губернатора Сергея Бидонько, цель изменений — сохранить творческие профессиональные коллективы и применить накопленный годами опыт в новых условиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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