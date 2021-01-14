Устав области будут менять — мэр Каменска-Уральского займет должность в правительстве региона — глава ОТВ займет высокий пост — единороссы начали переговоры для выдвижения в ГД — мигранты устроили бунт. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 15 января — в обзоре URA.RU:
В Устав области внесут поправки
- 26 января соберется рабочая группа по внесению изменений в Устав области. Основной закон региона необходимо привести в соответствие с нормами обновленной Конституции России.
Глава уральского города станет замгубернатора
- Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков займет должность заместителя губернатора и будет курировать работу АПК, промышленности и министерства природных ресурсов. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник.
Руководитель ОТВ займет пост в «Корпорации развития Среднего Урала»
- Гендиректор Областного телевидения Антон Стуликов после объединения с «4 каналом» и «Студией 41» займет пост заместителя генерального директора «Корпорации развития Среднего Урала». Он будет заниматься вопросами PR.
Единороссы уходят в другую партию
- Как минимум два депутата Заксобрания из фракции «Единая Россия» ведут переговоры с партией «Новые люди» для выборов в Госдуму. По информации источников, один из этих депутатов — Вячеслав Вегнер.
Силовики заинтересовались главой Кленовского поселения
- Свердловское УФСБ заинтересовалось руководителем Кленовского сельского поселения Нижнесергинского района Александра Матвеева. Ранее в отношении Матвеева было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Мигранты устроили бунт в Центре временного содержания
- В Екатеринбурге в ночь на 14 января в Центре временного содержания иностранных граждан произошел бунт среди сидельцев. Для разрешения ситуации был вызван ОМОН. Причиной беспорядков стал конфликт с администрацией учреждения.
Подписывайтесь на URA.RU в