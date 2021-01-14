14 января 2021
13 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 15 января. В правительство региона перейдет мэр, мигранты устроили бунт в изоляторе

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание правительства в Каменске-Уральском, шмыков алексей
Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков займет пост замгубернатора региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Устав области будут менять — мэр Каменска-Уральского займет должность в правительстве региона — глава ОТВ займет высокий пост — единороссы начали переговоры для выдвижения в ГД — мигранты устроили бунт. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

В Устав области внесут поправки

  • 26 января соберется рабочая группа по внесению изменений в Устав области. Основной закон региона необходимо привести в соответствие с нормами обновленной Конституции России.

Глава уральского города станет замгубернатора

Руководитель ОТВ займет пост в «Корпорации развития Среднего Урала»

  • Гендиректор Областного телевидения Антон Стуликов после объединения с «4 каналом» и «Студией 41» займет пост заместителя генерального директора «Корпорации развития Среднего Урала». Он будет заниматься вопросами PR.

Единороссы уходят в другую партию

Силовики заинтересовались главой Кленовского поселения

Мигранты устроили бунт в Центре временного содержания

  • В Екатеринбурге в ночь на 14 января в Центре временного содержания иностранных граждан произошел бунт среди сидельцев. Для разрешения ситуации был вызван ОМОН. Причиной беспорядков стал конфликт с администрацией учреждения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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