Участок автодороги из Лабытнанги в Харп закроют до лета
Аэрогавань Красноселькупа примет самолеты впервые с 2012 года — участок трассы Лабытнанги — Харп закроют до лета — администрацией Салехарда занялась прокуратура — в Тарко-Сале скончался известный депутат. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 18 января — в обзоре URA.RU:
Аэропорт Красноселькупа запустит рейсы в Тюмень
- В аэропорту Красноселькупа, который не принимал воздушные суда с 2012 года, запускаются регулярные рейсы в Тюмень. Первый вылет состоится 5 февраля, продажи билетов уже стартовали.
На Ямале закроют важную трассу
- Участок дороги Лабытнанги — Харп закрывают до лета из-за демонтажа моста. Об этом сообщает правительство округа.
Прокуратура заинтересовалась администрацией Салехарда
- Подрядчикам администрации Салехарда, которые занимались капитальным ремонтом домов, не выплатили 43 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Умер известный депутат
- В Тарко-Сале скончался депутат местной думы и почетный житель Пуровского района Анатолий Полонский. Ему было 70 лет. Об этом сообщает администрация Пуровского района.
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