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Самое актуальное в ЯНАО на 18 января. Закрыт участок ключевой трассы, аэропорт Красноселькупа запускает рейсы до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги
Участок автодороги из Лабытнанги в Харп закроют до лета Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Аэрогавань Красноселькупа примет самолеты впервые с 2012 года — участок трассы Лабытнанги — Харп закроют до лета — администрацией Салехарда занялась прокуратура — в Тарко-Сале скончался известный депутат. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 18 января — в обзоре URA.RU:

Аэропорт Красноселькупа запустит рейсы в Тюмень

На Ямале закроют важную трассу

  • Участок дороги Лабытнанги — Харп закрывают до лета из-за демонтажа моста. Об этом сообщает правительство округа.

Прокуратура заинтересовалась администрацией Салехарда

  • Подрядчикам администрации Салехарда, которые занимались капитальным ремонтом домов, не выплатили 43 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Умер известный депутат

  • В Тарко-Сале скончался депутат местной думы и почетный житель Пуровского района Анатолий Полонский. Ему было 70 лет. Об этом сообщает администрация Пуровского района.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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