Плохую уборку Екатеринбурга власти объяснили «чужим снегом»

Жители Екатеринбурга жалуются на снежные завалы Фото: Владимир Жабриков

В некачественной уборке улиц Екатеринбурга виноваты владельцы коммерческой недвижимости, которые не вывозят снег с прилегающих территорий. Об этом во время пресс-тура заявил замначальника городского комитета благоустройства Владимир Капустин

«Есть такая трудность, как формирование снежных навалов от коммерческих организаций, когда дворники сметают всё на уже очищенные дороги и тротуары», — рассказал замначальника комитета благоустройства мэрии Владимир Капустин. По его словам муниципальные квартальные службы «применяют меры». «Но здесь сложно с доказательной базой: должно быть конкретное лицо, но кто сознается?» — объяснил Капустин, отметив, что предприниматели должны складировать «свой» снег, а затем вывозить его при помощи клининговых компаний.

Последние дни водители Екатеринбурга по вечерам стоят в десятибалльных пробках из-за плохой уборки снега коммунальными службами. Прокуратура Екатеринбурга внесла представление врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову за качество зимней уборки города. Сам Орлов на своей странице в Instagram заявил, что городским властям действительно «есть над чем поработать». Капустин ранее также заявил, что уборке мешают припаркованные на улицах машины.