Свердловские власти решили, как победить нехватку вакцин от COVID

В Свердловской области заканчивается вакцина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила забирать вакцину от коронавируса у тех муниципалитетов, где мало желающих ставить прививки, и направлять их туда, где желающих больше. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

«На вчера в Тагиле не осталось ни одной дозы. Тогда надо перебрасывать. Не хочет Алапаевск прививаться (в листе ожидания — 30 человек), а придет им 1,5 тысячи — давайте перебросим в Тагил», — предложила Мерзлякова. Она добавила, что в регионе ожидают новую партию вакцины в 60 тысяч доз.

Татьяна Мерзлякова также напомнила, что ранее глава региона заявлял о недопустимости давления на жителей региона. Она отметила, что желающих поставить вакцину пока больше, чем доз. «Люди хотят вакцинироваться, я даже формирую свой лист ожидания. Я предлагаю привить комиссию по помилованию — там больше половины — 60+», — привела пример Мерзлякова. Также она предложила жителям региона обращаться к ней с жалобами: «У меня есть все полномочия по проверкам — пишите, обращайтесь».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге по состоянию на 18 января почти закончилась вакцина от коронавируса «Спутник V». После этого замгубернатора Павел Креков во время брифинга рассказал, что новая партия в 60 тысяч доз прибудет в ближайшие дни.